Журова: у американских болельщиков в приоритете НХЛ, а не Олимпиада

Депутат Госдумы России Светлана Журова считает, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) поступила правильно, не отпустив своих игроков на зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

«Если бы я была в НХЛ, то, наверное, также бы поступила. Это большие деньги, контракты и интересы зрителей. Честно говоря, у американских болельщиков в приоритете НХЛ, а не Олимпиада. И понимая, что если кто-то заболеет коронвирусом (а риск очень большой), то потеря любого игрока НХЛ дорого стоит. Это очень серьёзно. Они взвесили все плюсы и минусы, приняв такое решение. Лига живёт своей жизнью, у них совсем другие правила, чем в обычном спорте. У наших других ребят появилась возможность, стать олимпийскими чемпионами, а хоккеисты НХЛ лишились этой возможности», — цитирует Журову Metaratings.ru.

22 декабря НХЛ объявила, что её игроки не поедут на Олимпийские игры в Пекин. Своё решение лига аргументировала большим переносом матчей регулярного чемпионата из-за коронавируса.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Каспарайтис выразил мнение, что у Овечкина ещё будет шанс выиграть Олимпийские игры.