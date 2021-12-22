Журова: у американских болельщиков в приоритете НХЛ, а не Олимпиада

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Депутат Госдумы России Светлана Журова считает, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) поступила правильно, не отпустив своих игроков на зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.
Журова: у американских болельщиков в приоритете НХЛ, а не Олимпиада
  • AP
  • © David Zalubowski

«Если бы я была в НХЛ, то, наверное, также бы поступила. Это большие деньги, контракты и интересы зрителей. Честно говоря, у американских болельщиков в приоритете НХЛ, а не Олимпиада. И понимая, что если кто-то заболеет коронвирусом (а риск очень большой), то потеря любого игрока НХЛ дорого стоит. Это очень серьёзно. Они взвесили все плюсы и минусы, приняв такое решение. Лига живёт своей жизнью, у них совсем другие правила, чем в обычном спорте. У наших других ребят появилась возможность, стать олимпийскими чемпионами, а хоккеисты НХЛ лишились этой возможности», — цитирует Журову Metaratings.ru.

22 декабря НХЛ объявила, что её игроки не поедут на Олимпийские игры в Пекин. Своё решение лига аргументировала большим переносом матчей регулярного чемпионата из-за коронавируса. 

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Каспарайтис выразил мнение, что у Овечкина ещё будет шанс выиграть Олимпийские игры.

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