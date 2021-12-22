Каспарайтис считает, что у Овечкина ещё будет шанс выиграть Олимпийские игры

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Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис отреагировал на новость об отказе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпустить игроков на Игры в Пекине, заявив, что у легендарного форварда сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина ещё будет шанс стать олимпийским чемпионом.
Каспарайтис считает, что у Овечкина ещё будет шанс выиграть Олимпийские игры
  • Reuters

«Жалко, что это произошло. Мы ждали Олимпийские игры, чтобы посмотреть на самых сильных хоккеистов мира. Хоронить шансы на золото Олимпиады Александру Овечкину не стоит. Саша ещё может выиграть Игры. Всё может быть. Не нужно искать подковёрных игр, почему хоккеисты не поехали на Олимпиаду. Причина — пандемия. Всё просто», — цитирует Каспарайтиса «Спорт-Экспресс».

Олимпиада-2022 в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.

В данный момент Овечкину 36 лет. Следующие олимпийски игры пройдут в 2026 году в Милане.

Ранее Третьяк назвал задачу сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

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