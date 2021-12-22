«Спартак» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» одержал победу над «Салаватом Юлаевым».
«Спартак» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Встреча, проходившая на стадионе «Лужники» в Москве, завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2 (Б).

У «Спартака» отличились Йори Лехтеря и Якуб Ержабек. В составе гостей по одной шайбе забросили Тему Хартикайнен и Родион Амиров. Решающий буллит в серии — на счету Максима Цыплакова.

«Спартак» набрал 47 очков в 42 матчах и занимает седьмое место в Западной конференции. «Салават Юлаев» с 54 баллами в 41 матче занимает третью строчку Востока.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил на выезде СКА в матче КХЛ.

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