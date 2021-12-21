Участники ОИ в Пекине будут ежедневно сдавать ПЦР-тесты

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Андрей Конокотин, руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР), рассказал о правилах для всех участников Олимпиады-2022 в Пекине.
Участники ОИ в Пекине будут ежедневно сдавать ПЦР-тесты
  • Reuters

«Для участников обяхательна сдача двух ПЦР-тестов в течение 96 часов перед вылетом, один из которых обязательно должен быть не ранее, чем 72 часа до вылета. Ежедневная сдача мазка из горла во время проведения самих Игр. Вакцины по-прежнему признаются любые. Оргкомитет Игр в Пекине принимает любые формы ПЦР-тестов», — приводит слова Конокотина «Матч ТВ».

Зимние олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Всего будет разыграно 107 комплектов медалей.

Ранее Матыцин назвал сумму, потраченную на подготовку российских спортсменов к ОИ в Пекине.

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