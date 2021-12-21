Матыцин назвал сумму, потраченную на подготовку российских спортсменов к ОИ в Пекине
- АГН «Москва»
«Подготовка сборных команд к Олимпиаде в Пекине вышла на заключительный этап. Мы обращаем внимание на все детали подготовки, а российские атлеты продолжают бороться за олимпийские лицензии. За этот четырёхлетний цикл спортсмены были обеспечены всем необходимым на сумму порядка 1,2 млрд рублей», — цитирует слова Матыцина ТАСС.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее Матыцин заявил, что Fan ID не создаст дополнительных препятствий болельщикам.