Матыцин назвал сумму, потраченную на подготовку российских спортсменов к ОИ в Пекине

Министр спорта России Олег Матыцин на заседании коллегии Министерства спорта России ответил на вопрос, какая сумма потрачена на подготовку отечественных спортсменов к зимней Олимпиаде в Пекине.

«Подготовка сборных команд к Олимпиаде в Пекине вышла на заключительный этап. Мы обращаем внимание на все детали подготовки, а российские атлеты продолжают бороться за олимпийские лицензии. За этот четырёхлетний цикл спортсмены были обеспечены всем необходимым на сумму порядка 1,2 млрд рублей», — цитирует слова Матыцина ТАСС.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Матыцин заявил, что Fan ID не создаст дополнительных препятствий болельщикам.