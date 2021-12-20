В Госдуме предложили штрафовать футболистов сборной России за плохую игру

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Депутат Госдумы от партии «Единая России» Султан Хамзаев предложил штрафовать футболистов национальной команды страны за плохую игру.
В Госдуме предложили штрафовать футболистов сборной России за плохую игру
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«В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул инициативу о введении санкций в отношении тех игроков, которые плохо выступают в рамках сборной России по футболу. Зачастую игрокам подобного уровня не хватает дополнительной мотивации. Речь идёт о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также за жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать оштрафовать футболиста в рамках контракта, который был заключён в клубе. Целесообразность данного предложения — повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше, с полной самоотдачей», — приводит слова заявление пресс-службы политика РИА Новости.

Ранее депутат Хамзаев предложил идею поощрения добропорядочных болельщиков с Fan ID.

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