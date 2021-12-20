В Госдуме предложили штрафовать футболистов сборной России за плохую игру

Депутат Госдумы от партии «Единая России» Султан Хамзаев предложил штрафовать футболистов национальной команды страны за плохую игру.

«В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул инициативу о введении санкций в отношении тех игроков, которые плохо выступают в рамках сборной России по футболу. Зачастую игрокам подобного уровня не хватает дополнительной мотивации. Речь идёт о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также за жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать оштрафовать футболиста в рамках контракта, который был заключён в клубе. Целесообразность данного предложения — повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше, с полной самоотдачей», — приводит слова заявление пресс-службы политика РИА Новости.

Ранее депутат Хамзаев предложил идею поощрения добропорядочных болельщиков с Fan ID.