Журова считает нечестным намерение НХЛ пропустить Олимпиаду в Пекине

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вероятно, не примут участия в Олимпиаде-2022 в Пекине.
Журова считает нечестным намерение НХЛ пропустить Олимпиаду в Пекине
  • AP

«Грустно. Российские болельщики хотят видеть команду из НХЛ — они считают её полноценной. Несомненно, это хороший вызов для ребят, которые играют в КХЛ. Для молодёжи это хорошая возможность стать олимпийскими чемпионами. На мой взгляд, нечестно лишать энхаэловцев такой возможности. Многие хоккеисты, играющие за океаном, тоже хотели стать чемпионами. А для многих это был последний шанс», — приводит слова Журовой Sport24.

По неподтверждённой информации, НХЛ совместно с  профсоюзом игроков лиги в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Каменский заявил, что в отсутствие игроков НХЛ олимпийский турнир всё равно будет интересным.

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