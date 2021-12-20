Каменский: в отсутствие игроков НХЛ олимпийский турнир всё равно будет интересным

Член экспертного совета при Федерации хоккея России (ФХР), вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и советник главного тренера сборной России Валерий Каменский поделился мыслями о возможном отказе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от поездки на Олимпийские игры — 2022.

«Катастрофой это не станет, олимпийский турнир всё равно будет интересным. Для ребят из НХЛ это будет потерей. Зрители хотят посмотреть на лучших. Однако жизнь диктует свои условия. Понятно, что тот же Овечкин грезил этой Олимпиадой. Будем оставаться оптимистами. Надеемся, что мечта ребят сбудется. Оптимизм от сборной России под руководством Алексея Жамнова очень большой. Даже если НХЛ не поедет. Многих ребят просмотрели. Тренерский штаб состоит из единомышленников. Они будут биться только за первое место», — цитирует Каменского «Чемпионат».

По неподтверждённой информации, НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Свищёв выразил мнение, что отсутствие игроков НХЛ скажется на зрелищности олимпийского турнира.