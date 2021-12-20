Свищёв считает, что отсутствие игроков НХЛ скажется на зрелищности олимпийского турнира

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказал мнение о том, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вряд ли приедут на Олимпиаду-2022 в Пекин.

«Это большая потеря для зрелищности олимпийского хоккейного турнира. В НХЛ играют главные звёзды мира, легенды, кумиры миллионов зрителей на сегодняшний день. Мы все очень надеялись на участие энхаэловцев. Надежда остаётся, однако НХЛ — профессиональный спорт, где задействованы большие контракты, деньги. Недавно на совещании министр спорта заявил, что хоккейный турнир — главный на Олимпиаде. Как выступит хоккейная сборная, так и можно будет оценивать выступление всей команды в целом. Новость плохая, но я бы не стал делать трагедии. Есть и хорошая сторона: мы увидим нашу молодёжь. Это неплохая мотивация для игроков КХЛ показать своё мастерство. В любом случае надеемся, что наша сборная будет фаворитом турнира и покажет классный результат. Олимпиада нам точно не будет казаться лёгкой прогулочкой», — приводит слова Свищёва Sport24.

По неподтверждённой информации, НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Фетисов высказался о решении НХЛ по Олимпиаде в Пекине.