Свищёв считает, что отсутствие игроков НХЛ скажется на зрелищности олимпийского турнира

Короткая ссылка
Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказал мнение о том, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вряд ли приедут на Олимпиаду-2022 в Пекин.
Свищёв считает, что отсутствие игроков НХЛ скажется на зрелищности олимпийского турнира
  • Reuters

«Это большая потеря для зрелищности олимпийского хоккейного турнира. В НХЛ играют главные звёзды мира, легенды, кумиры миллионов зрителей на сегодняшний день. Мы все очень надеялись на участие энхаэловцев. Надежда остаётся, однако НХЛ — профессиональный спорт, где задействованы большие контракты, деньги. Недавно на совещании министр спорта заявил, что хоккейный турнир — главный на Олимпиаде. Как выступит хоккейная сборная, так и можно будет оценивать выступление всей команды в целом. Новость плохая, но я бы не стал делать трагедии. Есть и хорошая сторона: мы увидим нашу молодёжь. Это неплохая мотивация для игроков КХЛ показать своё мастерство. В любом случае надеемся, что наша сборная будет фаворитом турнира и покажет классный результат. Олимпиада нам точно не будет казаться лёгкой прогулочкой», — приводит слова Свищёва Sport24.

По неподтверждённой информации, НХЛ совместно с профсоюзом игроков лиги в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Фетисов высказался о решении НХЛ по Олимпиаде в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить