СМИ стали известны подробности контракта Мамаева с «Химками»

Короткая ссылка
Стали известны подробности контракта российского полузащитника Павла Мамаева с подмосковным футбольным клубом «Химки».
СМИ стали известны подробности контракта Мамаева с «Химками»
  • © fc-rostov.ru

Как сообщает Sport24, соглашение с игроком рассчитано до конца сезона с возможностью продления на год, если этого захотят обе стороны.

Напомним, что в декабре у Мамаева закончился контракт с «Ростовом», за который он выступал с 2019 года. 33-летний хавбек в нынешнем сезоне провёл за южную команду шесть матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Мамаев перешёл в «Химки» на правах свободного агента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить