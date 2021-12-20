СМИ стали известны подробности контракта Мамаева с «Химками»
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Как сообщает Sport24, соглашение с игроком рассчитано до конца сезона с возможностью продления на год, если этого захотят обе стороны.
Напомним, что в декабре у Мамаева закончился контракт с «Ростовом», за который он выступал с 2019 года. 33-летний хавбек в нынешнем сезоне провёл за южную команду шесть матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Мамаев перешёл в «Химки» на правах свободного агента.