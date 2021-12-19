Колесников прокомментировал свою победу на ЧМ по плаванию на открытой воде

Российский пловец Климент Колесников поделился эмоциями от своей победы на дистанции 100 м комплексом на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.

«Наконец-то стал чувствовать себя намного раскрепощённее на соревнованиях. Сейчас гораздо чаще видимся с ребятами. Поэтому, выходя на финал, ощущал себя в большей степени в окружении друзей, чем врагов. Получил удовольствие от заплыва. Но взволнован был больше обычного», — сказал Колесников после заплыва.

Он также признался, что рад за результат норвежца Томоэ Хваса, который завоевал серебро.

«С норвежцем мы вместе плаваем ещё с юниорского периода. Я поздравил его. Видно, что перед стартом он слегка нервничал, но я думал, что у него всё получится», — добавил российский спортсмен.

Ранее сообщалось, что Колесников выиграл золото в стометровке комплексным плаванием на ЧМ на короткой воде.