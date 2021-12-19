Резцова завоевала бронзу в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Анси

Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла третье место в масс-старте на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.

Россиянка допустила два промаха и финишировала с отставанием от лидера на 12,1 секунды. Таким образом, она принесла сборной первую медаль в женских личных гонках в этом сезоне.

Победу одержала шведка Эльвира Эберг с результатом 35 минут 21,7 секунды. Второй стала француженка Жулия Симон (+10,7).

Среди других россиянок в топ-20 попали Ульяна Нигматуллина (седьмое место) и Светлана Миронова (18-е).

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.