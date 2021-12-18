Надыршина завоевала серебро этапа КМ по сноуборду в Италии

Россиянка София Надыршина завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по сноуборду в Кортине-д'Ампеццо (Италия).

18-летняя россиянка в финальном заезде в параллельном гигантском слаломе не смогла финишировать. Победу одержала Эстер Ледецка из Чехии.

Бронзовая награда досталась швейцарке Ладине Йенни, которая в малом финале обошла итальянку Надю Охнер.

Надыршина является чемпионкой мира в параллельном слаломе.

Ранее сообщалось, что трёхкратный чемпион мира сноубордист Дмитрий Логинов выиграл серебряную медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Карецце (Италия).