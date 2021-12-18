Надыршина завоевала серебро этапа КМ по сноуборду в Италии
18-летняя россиянка в финальном заезде в параллельном гигантском слаломе не смогла финишировать. Победу одержала Эстер Ледецка из Чехии.
Бронзовая награда досталась швейцарке Ладине Йенни, которая в малом финале обошла итальянку Надю Охнер.
Надыршина является чемпионкой мира в параллельном слаломе.
Ранее сообщалось, что трёхкратный чемпион мира сноубордист Дмитрий Логинов выиграл серебряную медаль в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Карецце (Италия).