Дюрант попал в COVID-протокол НБА, он пропустит игру с «Орландо»

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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Дюрант попал в COVID-протокол НБА, он пропустит игру с «Орландо»
  • AP

33-летний баскетболист включён в COVID-протокол НБА, сообщил в Twitter журналист Шэмс Чарания.

Помимо Дюранта, на карантин отправлены ещё семь игроков «Нетс»: Джеймс Харден, Ламаркус Олдридж, Деандре Бембри, Джевон Картер, Джеймс Джонсон, Пол Миллсэп и Брюс Браун.

19 декабря «Нетс» сыграет в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик». 

«Бруклин» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Орландо» идёт на 14-й позиции.

Дюрант является трёхкратным олимпийским чемпионом. Кроме того, он два раза выигрывал чемпионат НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее сообщалось, что Стефен Карри установил рекорд НБА по заброшенным трёхочковым за карьеру.

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