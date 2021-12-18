Дюрант попал в COVID-протокол НБА, он пропустит игру с «Орландо»

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

33-летний баскетболист включён в COVID-протокол НБА, сообщил в Twitter журналист Шэмс Чарания.

Nets' Kevin Durant has entered health and safety protocols. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2021

Помимо Дюранта, на карантин отправлены ещё семь игроков «Нетс»: Джеймс Харден, Ламаркус Олдридж, Деандре Бембри, Джевон Картер, Джеймс Джонсон, Пол Миллсэп и Брюс Браун.

19 декабря «Нетс» сыграет в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик».

«Бруклин» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Орландо» идёт на 14-й позиции.

Дюрант является трёхкратным олимпийским чемпионом. Кроме того, он два раза выигрывал чемпионат НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз».

Ранее сообщалось, что Стефен Карри установил рекорд НБА по заброшенным трёхочковым за карьеру.