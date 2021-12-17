Тарпищев признался, что хочет уйти с поста капитана сборной России
- РИА Новости
«Сейчас не скажу, кто будет следующим капитаном, но я уже задумываюсь о том, чтобы уступить место молодым. Со мной теннисисты выиграли четыре женских кубка и три мужских. Реально очень тяжело это совмещать с развитием тенниса. С годами времени на всё не хватает. Мне ещё и не нравится новый формат, потому что в нём роль тренера нивелируется. Пора сконцентрироваться на других вещах. Сейчас я пока не могу более конкретно сказать, когда именно и кто будет капитаном вместо меня. Но сам факт признаю, что мысли об уходе есть. У меня в голове список из пяти человек, которые смогли бы качественно справиться с этой работой. Чтобы быть капитаном, надо не только быть лидером, а и вести тренировочный процесс», — сказал Тарпищев в интервью Metaratings.ru.
В 2021 году сборная России выиграла командный турнир ATP Cup, а также Кубок Дэвиса.
Ранее сообщалось, что скончался четырёхкратный чемпион турниров Большого шлема Сантана.