Кожевников: удивился бы, если бы Кузнецов поехал на Олимпиаду

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отказ Международной федерации хоккея на льду (IIHF) в допуске российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова к Олимпийским играм 2022 года в Пекине.
Кожевников: удивился бы, если бы Кузнецов поехал на Олимпиаду
  • РИА Новости

«Решение по Кузнецову не удивило. В хорошем смысле удивило бы, если бы он поехал. С радостью восприняли бы это. Не сильный, но удар по сборной. Уже готово было бы звено: связка Овечкин — Кузнецов», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

При этом он не считает, что у национальной команды возникнут трудности с центральными нападающими, так как есть сильные крайние форварды, способные изменить свою роль. 

В 2019 году Международная федерация хоккея дисквалифицировала спортсмена на четыре года после того, как его допинг-проба дала положительный результат на кокаин. При этом Кузнецов продолжает выступать в НХЛ, которая не подчиняется Всемирному антидопинговому агентству.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на недопуск Кузнецова к Олимпиаде.

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