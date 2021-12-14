Самедов считает, что игроки «Спартака» не могли повлиять на решение руководства по Витории

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал слухи о решении руководства клуба уволить главного тренера команды португальца Руя Виторию.
Самедов считает, что игроки «Спартака» не могли повлиять на решение руководства по Витории
  • AP

«Не ожидал этого, но они так решат. В чемпионате России не очень хорошо, но в Лиге Европы вышли из группы, поэтому сложно комментировать. От «Сочи» не заслуживали поражения, но, видимо, чаша весов склонила к увольнению из-за отсутствия результатов в РПЛ. Я понятия не имею, откуда берутся мысли, что футболсты могли пойти к руководству и отстоять Виторию. Как это вообще возможно? Они должны в футбол играть», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Также экс-футболист сборной России затруднился дать оценку работе Витории в «Спартаке».

«Не хочу давать оценку работы Руя Витории, он был главным тренером в непростой ситуации, атмосфере. Очень тяжело сказать. После его ухода может измениться ситуация в «Спартаке» к лучшему, а может и к худшему. Я понятия не имею, что будет дальше», — добавил Самедов.

Руй Витория возглавил «Спартак» 21 мая 2021 года. Команда под руководством Витории вышла с первого места группы С в стадию 1/8 плей-офф Лиги Европы. В РПЛ «Спартак» занимает девятое место, набрав в 18 турах 23 очка.

Ранее Канчельскис назвал клоунадой увольнение Витории из «Спартака».

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