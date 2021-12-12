Газизов о судействе матча с «Локомотивом»: «Уфу» просто убивают

Короткая ссылка
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подверг критике работу арбитров в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

«Вы говорите, спорное судейство, но тут впору подбирать другие слова. Это ужас, а не судейство. «Уфу» просто убивают. Не знаю, как выразиться по-другому», — цитирует Газизова Sport24.

По его словам, ему не хочется верить в заговоры, но он допускает, будто в РПЛ решили, что «Уфе» нечего делать в высшей лиге из-за проблем с финансированием.

«Вот и решили нас судить как вздумается», — добавил Газизов.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Уфу» в матче РПЛ со счётом 2:0. «Локомотив» набрал 28 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» имеет 16 очков и идёт 15-й.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить