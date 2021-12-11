Черевченко не полетел с «Химками» на матч с «Ахматом» из-за простуды

Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко будет отсутствовать на гостевом матче с грозненским «Ахматом» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за простуды.

«Из-за простуды с командой не смог полететь главный тренер Игорь Черевченко. За день до вылета у Игоря Геннадьевича поднялась температура. Результат ПЦР-теста — отрицательный», — написала пресс-служба «Химок» в Twitter.

Встреча между «Химками» и «Ахматом» пройдёт 12 декабря в Грозном. Начало — в 16:30 мск.

По итогам 17 туров РПЛ подмосковный клуб занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Ахмат» — на восьмой позиции (24 очка).

Ранее «Ювентус» сыграл вничью с «Венецией» в 17-м туре Серии А.