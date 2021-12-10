Фаткулина завоевала золото КМ по конькобежному спорту в Калгари

Россиянка Ольга Фаткулина завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском Калгари.

31-летняя уроженка Челябинска на дистанции 500 м показала лучшее время — 36,726 секунды.

Серебряную награду завоевала японка Нао Кодайра (36,817). Бронзовая медаль досталась россиянке Ангелине Голиковой (36,822).

Дарья Качанова (37,230) заняла восьмое место, Кристина Силаева — 17-е (38,008).

На счету Фаткулиной серебро Олимпиады-2014 в Сочи. Она также является чемпионкой мира.

Ранее конькобежец Артём Арефьев завоевал серебро на дистанции 500 м на этапе КМ в США.