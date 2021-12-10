Гордон: проверку от WADA списывать на ненависть к России нет смысла

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Правозащитник Екатерина Гордон отреагировала на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Гордон: проверку от WADA списывать на ненависть к России нет смысла
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«Ничего дурного в этом нет, ведь когда у тебя есть доказательная база у юристов, то с этим можно работать. Списывать это на исключительно ненависть к России или какой-то политический аспект нет никакого смысла», — цитирует Гордон «Матч ТВ».

Она также добавила, что у российских спортсменов должно быть юридическое и медицинское сопровождение, помимо политического аспекта.

WADA заявило, что проверит по базе данных московской антидопинговой лаборатории всех российских спортсменов перед Олимпиадой в Пекине.

Ранее Ксения Шойгу заявила, что постоянные допинг-проверки выбивают спортсменов из колеи.

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