Президент Словакии присоединится к бойкоту Олимпийских игр в Пекине

Президент Словакии Зузана Чапутова намерена поддержать дипломатический бойкот Олимпийский игр в Пекине.

«Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова не намерена ехать на Олимпийские игры в Пекине», — цитирует Sport.sk пресс-службу главы государства.

Официально объявили о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине США, Великобритания, Канада и Австралия. При этом спортсменам из этих стран не запрещено участвовать в Олимпиаде.

Ранее Поздняков назвал бессмысленным дипломатический бойкот ряда стран ОИ в Пекине.