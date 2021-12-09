Президент Словакии присоединится к бойкоту Олимпийских игр в Пекине
- ©artifant/blickwinkel
- globallookpress.com
«Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова не намерена ехать на Олимпийские игры в Пекине», — цитирует Sport.sk пресс-службу главы государства.
Официально объявили о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине США, Великобритания, Канада и Австралия. При этом спортсменам из этих стран не запрещено участвовать в Олимпиаде.
Ранее Поздняков назвал бессмысленным дипломатический бойкот ряда стран ОИ в Пекине.