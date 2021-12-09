Франция не планирует дипломатический бойкот ОИ-2022 в Пекине

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Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер объявил, что страна не будет объявлять дипломатический бойкот Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
Франция не планирует дипломатический бойкот ОИ-2022 в Пекине
  • Reuters

«Нет, Франция этого делать не будет», — цитирует министра ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Напомним, что 6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека». К бойкоту также присоединились Австралия и Канада. При этом спортсмены этих стран будут участвовать в Играх.

Ранее сообщалось, что Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине.

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