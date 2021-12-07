Песков считает, что бойкот США не должен коснуться спортсменов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал бойкот со стороны США зимних Олимпийских игр в Китае 2022 года.

«Главное в плане Олимпиады — чтобы спортсменов ничего не касалось. Вы знаете, что мы ратуем за то, чтобы никакая политика не привносилась в олимпийские дела, в идеи олимпизма», — цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, что 6 декабря пресс-служба Белого дома объявила о том, что США не будет отправлять на Олимпиаду в Пекине своих официальных представителей. При этом спортсмены смогут принять участие в Играх.

Роднина заявила, что Олимпиада от бойкота США хуже не станет.