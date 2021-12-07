Чепиков — о бойкоте США ОИ-2022: всё чаще и чаще политика вмешивается в соревнования

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, а ныне депутат Государственной думы Сергей Чепиков прокомментировал решение властей США объявить дипломатический бойкот Китаю в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Плохо, когда политика переносится на спорт. Многие, наоборот, стремятся попасть на Олимпийские игры, а тут выходит наоборот. Всё чаще и чаще политика вмешивается в большие спортивные соревнования. На мой взгляд, это неправильно», — цитирует Чепикова Sport24.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что администрация президента Джо Байдена не будет направлять официальную делегацию на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. При этом американские спортсмены смогут поехать на Игры.

Зимние олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Роднина заявила, что Олимпиада от бойкота США хуже не станет.