Писеев назвал положительным моментом бойкот США Олимпиады в Пекине

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказался о решении властей США объявить дипломатический бойкот Китаю в преддверии зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«То, что властей США на Играх не будет, — это их проблемы. Чем меньше официальных лиц на Олимпиаде, тем её легче проводить. Они слишком отвлекают, прежде всего организаторов. Потому думаю, что это положительный момент. На мой взгляд, это позитивно повлияет. Главное, чтобы наш президент там был. А всё остальное… Будут два лидера — России и Китая. Этого вполне достаточно», — цитирует Писеева Sport24.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что администрация президента Джо Байдена не будет направлять официальную делегацию на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. При этом американские спортсмены смогут поехать на Игры.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее дипломат из КНР заявил об ущербе спортсменам от дипломатического бойкота США Олимпиады.