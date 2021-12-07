Газзаев прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022

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Анастасия Белоусова
Заслуженный тренер России Валерий Газзаев в беседе с RT прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине.
Газзаев прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022
  • РИА Новости

По его мнению, неверные решения приводят к тому, что «страдают спортсмены».

«Хочется, чтобы спорт был вне политики, но, к сожалению, сегодня спорт является способом политического давления на страны», — высказался Газзаев.

Он подчеркнул, что сам попадал в ситуацию, когда проходил отбор к Олимпийским играм, но не полетел в 1984 году в Лос-Анджелес.

«В 1980 году не прилетели американцы. И кто страдает? Страдают спортсмены, потому что сложно сегодня отделить политику от спорта», — заключил собеседник RT.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека».

При этом американские спортсмены примут участие в предстоящих Играх.

Китай заявил о том, что примет решительные меры в ответ на дипломатический бойкот США Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

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