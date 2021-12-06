Нортуг назвал Большунова фаворитом всех дистанционных лыжных гонок на Олимпиаде

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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг поделился мнением о перспективах россиянина Александра Большунова на Олимпийских играх в Пекине.
Нортуг назвал Большунова фаворитом всех дистанционных лыжных гонок на Олимпиаде
  • AP

«Большунову после всех летних проблем требуется больше гонок, чтобы набрать форму. Думаю, к февралю он будет в полном порядке. Даже уверен в этом. И он — фаворит всех дистанционных гонок на Олимпиаде. Клебо претендент номер один на победу в спринте», — цитирует Нортуга «Спорт-Экспресс».

Он также отметил прогресс другого россиянина — Александра Терентьева, который, по его мнению, может быть хорош как в спринте, так и на дистанции и выиграть Кубок мира уже в следующем сезоне, если продолжит в том же духе.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги выступления национальной команды на этапе КМ в Лиллехаммере.

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