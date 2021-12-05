Гассиев прокомментировал срыв боя с Руденко из-за своей травмы

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев, высказался о срыве поединка с украинцем Андреем Руденко.

«Дорогие друзья и подруги! Новости сегодня не очень. Я травмировал руку, по этой причине бой, который планировался на 25 декабря, будет перенесён на другую дату. Сам же я не унываю — немного подлечусь и ещё лучше подготовлюсь к бою. Зато у хейтеров будет больше времени поныть о том, что моё время уже ушло и я уже не тот, что раньше. А вот моим настоящим поклонникам придётся немного подождать. Но уверен, что вы меня поймёте, а я оправдаю ваши ожидания. Обнимаю настоящих — скоро увидимся», — написал боксёр на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Гассиев не будет драться с украинцем Руденко из-за перелома руки.