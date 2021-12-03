Россия начала обсуждать с Китаем визит Путина на открытие ОИ-2022

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал визит главы государства Владимира Путина на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Мы этот вариант конструктивно и позитивно рассматриваем. Уже начали обсуждать с китайскими коллегами», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Напомним, церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится 4 февраля 2022 года. Путин уже подтвердил свой визит в Китай. Олимпийские игры завершатся 21 февраля 2022 года.

Ранее экс первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что половина стран не приедут на ОИ-2022 в Пекин.