Россия начала обсуждать с Китаем визит Путина на открытие ОИ-2022

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Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал визит главы государства Владимира Путина на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).
Россия начала обсуждать с Китаем визит Путина на открытие ОИ-2022
  • © РИА Новости / POOL

«Мы этот вариант конструктивно и позитивно рассматриваем. Уже начали обсуждать с китайскими коллегами», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Напомним, церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится 4 февраля 2022 года. Путин уже подтвердил свой визит в Китай. Олимпийские игры завершатся 21 февраля 2022 года.

Ранее экс первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что половина стран не приедут на ОИ-2022 в Пекин.

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