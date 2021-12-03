Кафельников считает, что половина стран не приедут на ОИ-2022 в Пекин

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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с пропажей китайской теннисистки Пэн Шуай.
Кафельников считает, что половина стран не приедут на ОИ-2022 в Пекин
  • AP
  • © Stew Milne

В начале ноября 35-летняя Шуай опубликовала в социальной сети сообщение о домогательстве со стороны бывшего вице-премьера Госсовета КНР Чжана Гаоли. Впоследствии пост теннисистки был удалён, а позднее она направила письмо главе WTA, в котором отказалась от своих обвинений в адрес чиновника. Затем Шуай даже появилась на публике, однако в WTA до сих пор считают, что китаянке грозит опасность. По данной причине эта организация приостановила проведение всех турниров в Китае.

«Сейчас всё должно зависеть от каждой страны индивидуально! МОК никогда на себя не возьмёт ответственность за бойкот Олимпийских игр — 2022. Если хотите знать моё личное мнение, то половина стран в Пекин не приедут. Точка», — написал Кафельников в своём Twitter, комментируя заявление МОК по ситуации с Пэн Шуай. 

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Медведев высказался о решении WTA приостановить проведение турниров в Китае.

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