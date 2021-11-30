Суд в Петербурге отказал матери Аршавина в иске к его бывшей жене

Красносельский районный суд Петербурга отказал Татьяне Аршавиной в удовлетворении иска к Алисе Аршавиной о взыскании около 2 млн рублей за незаконное проживание в квартире.

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РИА Новости

«Красносельский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Татьяны Аршавиной к Алисе Аршавиной. Суд истцу отказал», — сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Татьяна Аршавина является матерью футболиста Андрея Аршавина. Ранее сообщалось, что бывшая жена Андрея Аршавина — телеведущая Юлия Барановская — прокомментировала решение Московского городского суда об отклонении апелляционной жалобы по делу об алиментах в отношении бывшего футболиста сборной России.