Суд в Петербурге отказал матери Аршавина в иске к его бывшей жене
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- РИА Новости
«Красносельский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Татьяны Аршавиной к Алисе Аршавиной. Суд истцу отказал», — сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Татьяна Аршавина является матерью футболиста Андрея Аршавина.
Ранее сообщалось, что бывшая жена Андрея Аршавина — телеведущая Юлия Барановская — прокомментировала решение Московского городского суда об отклонении апелляционной жалобы по делу об алиментах в отношении бывшего футболиста сборной России.