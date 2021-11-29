В ISU отреагировали на закрытие границ Японии перед финалом Гран-при
- AP
«Мы находимся в постоянном контакте с Федерацией фигурного катания Японии и следим за событиями, которые могут повлиять на финал Гран-при», — цитирует пресс-службу ISU «Матч ТВ».
Отмечается, что дополнительная информация будет предоставлена, как только правительство Японии оценит эпидемиологическую ситуацию.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ для иностранцев начиная с 30 ноября 2021 года. Таким образом, в стране Восходящего солнца отреагировали на появление нового штамма коронавируса.
При этом остаётся неизвестна судьба финала Гран-при по фигурному катанию, который должен пройти в Осаке с 9 по 12 декабря.
Напомним, что 11 из 24 участников турнира представляют сборную России. Впервые в истории турнира в женских соревнованиях выступят сразу пять российских фигуристок.
Ранее в ФФККР рассказали, что фигуристы отправятся в Японию на финал Гран-при.