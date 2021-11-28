Тренер сборной России Бородавко: думаю, Мальцев и Устюгов уже отобрались на Олимпиаду

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос о возможном участии Артёма Мальцева и Сергея Устюгова на Олимпийских играх в Пекине.

«Думаю, что Мальцев и Устюгов отобрались на Олимпиаду. Они везде бежали, всё выполнили. Не сомневаюсь в этих людях, они должны быть в составе», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Напомним, что из-за холодов мужская сборная Норвегии не вышла на старт. В их отсутствие гонку преследования на 15 км выиграл россиянин Александр Большунов. Второе и третье места также заняли россияне — Сергей Устюгов и Артём Мальцев.

Ранее Бородавко прокомментировал выступление отечественных спортсменов на этапе Кубка мира в Руке.