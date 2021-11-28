Репилов завоевал бронзу на этапе КМ по санному спорту в Сочи

Российский саночник Роман Репилов занял третье место на этапе Кубка мира в Сочи.

Россиянин отстал от лидера на 0,208 секунды.

Победу одержал немец Йоханнес Людвиг, который по итогам двух попыток показал результат 1 минута 44,626 секунды. Второе место занял его соотечественник Феликс Лох (+0,158).

В одиночных соревнованиях среди женщин бронзовую медаль завоевала россиянка Виктория Демченко, уступив 0,268 секунды победительнице Анне Беррайтер из Германии (1:40,649).

Ранее сообщалось, что российские саночники завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира в Сочи.