Валиева установила два мировых рекорда на Гран-при России

Российская фигуристка Камила Валиева установила два мировых рекорда на этапе серии Гран-при в Сочи.

15-летняя спортсменка выступила без ошибок и набрала 185,29 балла в произвольной программе и 272,71 балла — по сумме двух прокатов. Таким образом, Валиева превзошла свои же мировые рекорды.

На Гран-при Канады она получила 180,89 балла за произвольную и 265,08 балла по сумме двух программ.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева выполнила два тройных акселя в произвольной программе на Гран-при России.