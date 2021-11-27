Валиева установила два мировых рекорда на Гран-при России

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Российская фигуристка Камила Валиева установила два мировых рекорда на этапе серии Гран-при в Сочи.
Валиева установила два мировых рекорда на Гран-при России
  • РИА Новости

15-летняя спортсменка выступила без ошибок и набрала 185,29 балла в произвольной программе и 272,71 балла — по сумме двух прокатов. Таким образом, Валиева превзошла свои же мировые рекорды. 

На Гран-при Канады она получила 180,89 балла за произвольную и 265,08 балла по сумме двух программ.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева выполнила два тройных акселя в произвольной программе на Гран-при России.

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