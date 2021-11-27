Хубецов завоевал серебро на турнире по дзюдо в Абу-Даби

Россиянин Алан Хубецов завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ).

28-летний спортсмен из Владикавказа в финальной схватке в весовой категории до 81 кг уступил Маттиасу Кассе из Бельгии.

Россияне Армен Агаян и Аслан Лаппинагов завоевали бронзовые медали турнира в ОАЭ.

Агаян в весовой категории до 73 кг одолел Сомона Махмадбекова из Таджикистана. Лаппинагов в весовой категории до 81 кг победил Арслонбека Тоджиева из Узбекистана.

Ранее сообщалось, что россиянин Махмадбек Махмадбеков одержал победу на турнире Большого шлема по дзюдо в Баку в весовой категории до 73 кг.