Хубецов завоевал серебро на турнире по дзюдо в Абу-Даби
- РИА Новости
28-летний спортсмен из Владикавказа в финальной схватке в весовой категории до 81 кг уступил Маттиасу Кассе из Бельгии.
Россияне Армен Агаян и Аслан Лаппинагов завоевали бронзовые медали турнира в ОАЭ.
Агаян в весовой категории до 73 кг одолел Сомона Махмадбекова из Таджикистана. Лаппинагов в весовой категории до 81 кг победил Арслонбека Тоджиева из Узбекистана.
Ранее сообщалось, что россиянин Махмадбек Махмадбеков одержал победу на турнире Большого шлема по дзюдо в Баку в весовой категории до 73 кг.