Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству игр с голами в большинстве и в равных составах

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередным историческим достижением в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Благодаря хет-трику в матче с «Флорида Пантерз» (4:3) Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по количеству матчей, в которых он забросил хотя бы по одной шайбе как в большинстве, так и в равных составах. Теперь у россиянина 79 таких игр, по этому показателю он превзошёл Бретта Халла (78).

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 21 матч и набрал 36 очков (18 + 18).

Ранее Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству хет-триков.