Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству игр с голами в большинстве и в равных составах

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередным историческим достижением в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству игр с голами в большинстве и в равных составах
  • Reuters
  • © Brad Mills-USA TODAY Sports

Благодаря хет-трику в матче с «Флорида Пантерз» (4:3) Овечкин вышел на первое место в истории НХЛ по количеству матчей, в которых он забросил хотя бы по одной шайбе как в большинстве, так и в равных составах. Теперь у россиянина 79 таких игр, по этому показателю он превзошёл Бретта Халла (78).

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 21 матч и набрал 36 очков (18 + 18).

Ранее Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству хет-триков.

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