Япония обдумывает бойкот зимней Олимпиады в Пекине
- Reuters
«Правительство Японии примет решение о возможности бойкота Игр-2022 в подходящее время. На сегодняшний момент по этому вопросу ничего не решено», — цитирует ТАСС главу МИД со ссылкой на японскую газету Nikkei.
При этом в ведомстве дали понять, что ждут, когда власти США озвучат свой подход к бойкоту пекинской Олимпиады.
Ранее президент США Джозеф Байден не исключил дипломатического бойкота соревнований со стороны американцев. К Штатам может присоединиться Австралия.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова призвала США перестать пытаться сорвать зимнюю Олимпиаду в Пекине.