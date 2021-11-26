Япония обдумывает бойкот зимней Олимпиады в Пекине

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Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что правительство страны совсем скоро примет решение по возможному бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Япония обдумывает бойкот зимней Олимпиады в Пекине
  • Reuters

«Правительство Японии примет решение о возможности бойкота Игр-2022 в подходящее время. На сегодняшний момент по этому вопросу ничего не решено», — цитирует ТАСС главу МИД со ссылкой на японскую газету Nikkei.

При этом в ведомстве дали понять, что ждут, когда власти США озвучат свой подход к бойкоту пекинской Олимпиады.

Ранее президент США Джозеф Байден не исключил дипломатического бойкота соревнований со стороны американцев. К Штатам может присоединиться Австралия.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова призвала США перестать пытаться сорвать зимнюю Олимпиаду в Пекине.

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