Япония обдумывает бойкот зимней Олимпиады в Пекине

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что правительство страны совсем скоро примет решение по возможному бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Правительство Японии примет решение о возможности бойкота Игр-2022 в подходящее время. На сегодняшний момент по этому вопросу ничего не решено», — цитирует ТАСС главу МИД со ссылкой на японскую газету Nikkei.

При этом в ведомстве дали понять, что ждут, когда власти США озвучат свой подход к бойкоту пекинской Олимпиады.

Ранее президент США Джозеф Байден не исключил дипломатического бойкота соревнований со стороны американцев. К Штатам может присоединиться Австралия.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова призвала США перестать пытаться сорвать зимнюю Олимпиаду в Пекине.