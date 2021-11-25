Захарова: США предпринимают нацеленные на срыв Игр в Пекине действия 

Представитель МИД России Мария Захарова призвала США перестать пытаться сорвать зимнюю Олимпиаду в Пекине 2022 года.

«США постоянно используют предлоги, которые не относятся к теме и повестке спорта. Предпринимаются действия, нацеленные на подрыв, срыв, усложнение проведения Олимпийских игр в тех странах, на которые США считают для себя возможным каким-то образом оказывать давление», — цитирует Захарову ТАСС.

Она подчеркнула, что Россия выступает против политизации проведения Олимпийских игр в любой точке мира, в том числе в Китае в феврале 2022 года. Захарова выразила уверенность, что власти Китая на самом высоком уровне смогут организовать проведение зимних Игр в условиях существующих противоэпидемических ограничений.

«Спорт должен оставаться вне политики», — добавила она.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2021 года. Ранее президент США Джозеф Байден не исключил дипломатического бойкота соревнований со стороны американцев.

Ранее сообщалось, что в МИД Китая рассказали о подготовке визита Владимира Путина на открытие ОИ-2022.