«СЭ»: вся команда Рангника останется в «Локомотиве»
- Reuters
Сотрудники компании Рангника, которые оказывают консультационные услуги «Локомотиву», останутся в столичном клубе, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ожидается, что в ближайшие дни 63-летний немецкий специалист покинет пост в столичной команде и станет главным тренером МЮ до конца сезона-2021/22.
Рангник начал работать в «Локомотиве» с июля 2021 года. По его предложению на пост главного тренера команды был назначен Маркус Гисдоль.
При этом не уточняется, останется ли Гисдоль в столичном клубе.
Напомним, что пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» из-за низких результатов покинул Уле-Гуннар Сульшер.
Ранее сообщалось, что Рангник не возглавит «Манчестер Юнайтед».