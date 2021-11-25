«СЭ»: вся команда Рангника останется в «Локомотиве»

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник не намерен забирать с собой свою рабочую команду поле перехода в «Манчестер Юнайтед».

Сотрудники компании Рангника, которые оказывают консультационные услуги «Локомотиву», останутся в столичном клубе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что в ближайшие дни 63-летний немецкий специалист покинет пост в столичной команде и станет главным тренером МЮ до конца сезона-2021/22.

Рангник начал работать в «Локомотиве» с июля 2021 года. По его предложению на пост главного тренера команды был назначен Маркус Гисдоль.

При этом не уточняется, останется ли Гисдоль в столичном клубе.

Напомним, что пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» из-за низких результатов покинул Уле-Гуннар Сульшер.

Ранее сообщалось, что Рангник не возглавит «Манчестер Юнайтед».