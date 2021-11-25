Никита Высоцкий поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Лацио»

Актёр и болельщик Никита Высоцкий поделился ожиданиями от матча пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА между «Локомотивом» и «Лацио».

«Я всегда верю, и болельщики всегда верят, на кого бы ты ни вышел, что мяч круглый, что можно очень многие вещи сделать на морально-волевых качествах. Да и в «Локомотиве» есть люди, которые умеют играть, и временами это видно. Так что, да, я верю в победу», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, «Лацио» — сильный соперник, но «Локомотив» может «упереться».

Как отметил Высоцкий, «Локомотив» способен повторить успех «Спартака», который победил итальянский «Наполи».

«Надо мобилизоваться и в Европе показывать свой максимум. Может быть, даже больше стараться, чем во внутреннем чемпионате, где у нас временами что-то получается, временами ничего не получается», — добавил он.

«Локомотив» (2 очка) занимает четвёртое место в группе. «Лацио» (5) идёт на второй строчке. Лидирует «Галатасарай» (8), третье место занимает «Марсель» (4).