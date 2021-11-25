Австралия рассматривает вариант с дипломатическим бойкотом ОИ-2022
- © David Wall/Danita Delimont
- globallookpress.com
Правительство Австралии задумалось о дипломатическом бойкоте Игр, сообщает The Sydney Morning Herald.
По информации источника, за дипломатический бойкот Олимпиады проголосовали представители обеих партий парламента страны. В Австралии обеспокоены игнорированием прав человеке в Китае.
Напомним, президент США Джозеф Байден не исключил дипломатического бойкота соревнований со стороны американцев.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее Жулин рассказал, почему не считает Валиеву фавориткой ОИ-2022.