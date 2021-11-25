Австралия рассматривает вариант с дипломатическим бойкотом ОИ-2022

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Австралия вслед за США может бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
Австралия рассматривает вариант с дипломатическим бойкотом ОИ-2022
  • © David Wall/Danita Delimont
  • globallookpress.com

Правительство Австралии задумалось о дипломатическом бойкоте Игр, сообщает The Sydney Morning Herald.

По информации источника, за дипломатический бойкот Олимпиады проголосовали представители обеих партий парламента страны. В Австралии обеспокоены игнорированием прав человеке в Китае.

Напомним, президент США Джозеф Байден не исключил дипломатического бойкота соревнований со стороны американцев.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Жулин рассказал, почему не считает Валиеву фавориткой ОИ-2022.

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