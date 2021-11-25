В ФКС России назвали оптимальный возраст для занятий киберспортом

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В Федерации компьютерного спорта России (ФКС России) заявили, что заниматься киберспортом лучше с 14 лет.
В ФКС России назвали оптимальный возраст для занятий киберспортом
  • © Федерация компьютерного спорта России

Об этом пишет URA.RU.

«Мы рекомендуем приступать к занятиям компьютерным спортом с 14 лет, с этого возраста также разрешено участвовать в соревнованиях. Киберспорт — это спорт молодых, это связано со скоростью реакции, которая замедляется с возрастом и наступлением «спортивной старости», — объяснили в федерации.

По словам представителей ФКС, пик карьеры киберспортсменов наступает в 19—20 лет.

Ранее стало известно о победе российско-украинской команды Natus Vincere (NaVi) на чемпионате мира по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO).

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