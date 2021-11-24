Чернышенко отметил высокий уровень вакцинации спортсменов перед Играми-2022

Короткая ссылка
Заместитель председателя кабмина Дмитрий Чернышенко рассказал об уровне вакцинации российских спортсменов, которые выступят на змней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Чернышенко отметил высокий уровень вакцинации спортсменов перед Играми-2022
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Уровень вакцинации среди взрослых атлетов составляет более 85%», — цитирует ТАСС Чернышенко.

По его словам, утвержден расширенный список кандидатов в олимпийскую сборную. В него включены 600 человек по 13 видам спорта. Россия претендует на 218 из 261 возможных путевок. Окончательное распределение лицензий состоится в конце января 2022 года.

Олимпиада пройдёт  с 4 по 20 февраля.

Ранее в МИД Китая рассказали о подготовке визита Путина на открытие ОИ-2022 в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить