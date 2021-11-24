Чернышенко отметил высокий уровень вакцинации спортсменов перед Играми-2022
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- РИА Новости
«Уровень вакцинации среди взрослых атлетов составляет более 85%», — цитирует ТАСС Чернышенко.
По его словам, утвержден расширенный список кандидатов в олимпийскую сборную. В него включены 600 человек по 13 видам спорта. Россия претендует на 218 из 261 возможных путевок. Окончательное распределение лицензий состоится в конце января 2022 года.
Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
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