Чернышенко отметил высокий уровень вакцинации спортсменов перед Играми-2022

Заместитель председателя кабмина Дмитрий Чернышенко рассказал об уровне вакцинации российских спортсменов, которые выступят на змней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Уровень вакцинации среди взрослых атлетов составляет более 85%», — цитирует ТАСС Чернышенко.

По его словам, утвержден расширенный список кандидатов в олимпийскую сборную. В него включены 600 человек по 13 видам спорта. Россия претендует на 218 из 261 возможных путевок. Окончательное распределение лицензий состоится в конце января 2022 года.

Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее в МИД Китая рассказали о подготовке визита Путина на открытие ОИ-2022 в Пекине.