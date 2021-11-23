В Совете Федерации назвали неприемлемыми призывы к бойкоту зимней Олимпиады-2022 в Пекине

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала неприемлемыми призывы некоторых политических деятелей к бойкоту грядущих зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.
В Совете Федерации назвали неприемлемыми призывы к бойкоту зимней Олимпиады-2022 в Пекине
  • AP

«Особенно печально слышать риторику конфронтации от коллег по парламентскому сообществу. В частности, я считаю неприемлемыми призывы с высоких трибун к бойкоту зимних Олимписких игр в Пекине. Подобные высказывания противоречат духу парламентаризма так же, как и олимпийским принципам», — заявила Матвиенко на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием России и Всекитайским собранием народных представителей.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2021 года.

Ранее Третьяк заявил, что НХЛ пугают жёсткие антиковидные правила на Играх-2022.

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