Российские кёрлингистки обыграли сборную Чехии в матче ЧЕ

Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче пятого тура первого этапа женского чемпионата Европы по кёрлингу, проходящего в норвежском Лиллехаммере.

Матч завершился со счётом 9:2 в пользу российской команды, которая выступает в составе Алины Ковалёвой, Юлии Портуновой, Галины Арсенькиной, Екатерины Кузьминой и Марии Комаровой. Чешки отказались продолжать встречу после шести эндов из десяти.

У сборной России три победы при двух поражениях и третье место в турнирной таблице. Завтра россиянки встретятся с командами Германии и Италии.

По итогам первого этапа четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф.

Ранее сообщалось, что российские кёрлингистки уступили швейцаркам на чемпионате Европы.