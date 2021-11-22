Российские кёрлингистки обыграли сборную Чехии в матче ЧЕ

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Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче пятого тура первого этапа женского чемпионата Европы по кёрлингу, проходящего в норвежском Лиллехаммере.
Российские кёрлингистки обыграли сборную Чехии в матче ЧЕ
  • РИА Новости

Матч завершился со счётом 9:2 в пользу российской команды, которая выступает в составе Алины Ковалёвой, Юлии Портуновой, Галины Арсенькиной, Екатерины Кузьминой и Марии Комаровой. Чешки отказались продолжать встречу после шести эндов из десяти.

У сборной России три победы при двух поражениях и третье место в турнирной таблице. Завтра россиянки встретятся с командами Германии и Италии.

По итогам первого этапа четыре лучшие сборные пройдут в плей-офф.

Ранее сообщалось, что российские кёрлингистки уступили швейцаркам на чемпионате Европы.

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