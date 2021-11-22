Бородавко заявил, что Большунов уже гарантировал себе место в олимпийской сборной

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Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что чемпион мира Александр Большунов точно будет включён в состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Бородавко заявил, что Большунов уже гарантировал себе место в олимпийской сборной
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Решением президента Федерации лыжных гонок России Александр уже отобрался в команду. И стартовать он может где хочет и как хочет. Ни у кого больше таких привилегий нет. Всем остальным предстоит биться за место на Кубке мира», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

По его словам, состав на Игры-2022 будет сформирован на 99% к 31 декабря.

Большунов является чемпионом мира 2021 года в Оберстдорфе: он завоевал золото в скиатлоне на 30 км. Также Александр является шестикратным серебряным призёром ЧМ и один раз становился третьим, а на ОИ-2018 он выиграл три серебряные и одну бронзовую медаль. Кроме того, россиянин дважды становился победителем общего зачёта Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Большунов вошёл в состав сборной России на первый этап КМ.

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