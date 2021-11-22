Овечкин стал первым россиянином, набравшим 1350 очков за карьеру в НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым российским игроком, которому удалось набрать 1350 очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен» (2:5) Овечкин забросил свою 745-ю шайбу в НХЛ. Кроме того, благодаря этому голу Александр достиг отметки в 1350 очков в лиге, в которой он провёл 1216 матчей.

До него никто из отечественных хоккеистов не достигал подобной планки. Второе место по данному показателю занимает Сергей Фёдоров с 1179 очками. А тройку лучших замыкает Евгений Малкин (1109).

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Ягра в списке снайперов НХЛ до 21 шайбы.