Авербух о Щербаковой: способна проиграть только самой себе

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Известный хореограф, призёр Олимпийских игр Илья Авербух в преддверии этапа Гран-при во Франции высказался об ожиданиях от выступления Анны Щербаковой.
Авербух о Щербаковой: способна проиграть только самой себе
  • AP

«Если Аня Щербакова выступит так, как она сделала это в Турине, бороться с ней окажется невозможно. Также, если Щербакова не выполнит свой четверной, а Алёна Косторная восстановит тройной аксель, — вот тогда чисто теоретически можно составить конкуренцию. На данный момент же Анна способна проиграть только самой себе», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

А вот Ксении Синицыной, которая также примет участие во французском этапе, по его словам, необходимо заматереть, поскольку для неё это первый сезон на взрослом уровне.

«Судьи всегда строго относятся к тем, кто выходит на дебютный сезон и немного придерживают компоненты. Не придерживают только в том случае, если они как у Валиевой. У Камилы компоненты просто запредельные», — добавил Авербух.

Ранее Косторная допустила падение на тренировке перед этапом Гран-при во Франции.

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